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02 jun 2026 Actualizado 18:21

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Empresarios colombo venezolanos en busca de negocios

Se cumple importante encuentro en Caracas

Encuentro de empresarios colombio venezolanos en caracas / Foto Cortesía

Encuentro de empresarios colombio venezolanos en caracas / Foto Cortesía

Encuentro de empresarios colombio venezolanos en caracas / Foto Cortesía
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Norte de Santander

La ciudad de Caracas es el epicentro de un importante encuentro de empresarios colombianos y venezolanos que promueven oportunidades comerciales en busca del fortalecimiento empresarial binacional.

Víctor Méndez, presidente de la Cámara Colombo Venezolana en Norte de Santander dijo a Caracol Radio que “acá estamos veinticuatro empresarios colombianos y treinta y nueve venezolanos realizando acercamientos, buscando oportunidades de negocios y con la mejor disposición de seguir buscando acercamientos, y trabajar en una nueva visión que permita abrir puertas”.

Dijo el dirigente gremial que en este encuentro están reflejados sectores productivos de carácter privado que quieren trabajar en actividades comerciales que generen confianza y nuevas posibilidades para los dos países.

Indicó que “este encuentro se ha generado en un espacio de cortesía, amabilidad y de muchas expectativas para los participantes que sienten un mejor ambiente para trabajar en ese propósito”.

Finamente se mostró optimista de los avances que se han logrado entre las dos naciones para permitir un acuerdo comercial que abre las puertas a los empresarios de los dos países.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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