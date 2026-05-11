Procuraduría rechaza uso de minas antipersonal en Catatumbo y Bajo Cauca

Catatumbo

La Procuraduría General de la Nación expresó su más enérgico rechazo frente a los recientes accidentes por minas antipersonal registrados en la región del Catatumbo, incluyendo un grave hecho ocurrido en el municipio de Tibú, así como en el Bajo Cauca antioqueño.

El Ministerio Público condenó el uso indiscriminado de estos artefactos explosivos por parte de grupos armados ilegales y reiteró que las minas antipersonal son armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario debido a sus efectos indiscriminados sobre la población civil.

Más información Cámara de Comercio de Cúcuta propone Diálogos Regionales a candidatos presidenciales

De acuerdo con el organismo de control, las cifras del primer trimestre de 2026 evidencian que el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo concentran el mayor número de víctimas por minas antipersonal en el país. La Procuraduría advirtió que esta práctica criminal busca imponer control territorial mediante el terror, generar confinamientos y poner en riesgo tanto a la población civil como a la Fuerza Pública.

Asimismo, alertó que la presencia de artefactos explosivos representa un grave obstáculo para la implementación del Acuerdo de Paz en estas regiones afectadas por el conflicto armado.

Llamado urgente al Gobierno Nacional

La Procuraduría hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que retome y garantice el control territorial efectivo en las zonas afectadas.

Más información Combates entre el Ejército Nacional y el ELN en zona rural de Labateca, Norte de Santander

Además, solicitó al Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, en articulación con alcaldías y gobernaciones, implementar de manera inmediata actividades de educación sobre el riesgo de artefactos explosivos.

Entre las medidas solicitadas también se encuentra el fortalecimiento de la ruta de asistencia integral a víctimas, garantizando procesos de evacuación, atención prehospitalaria, hospitalaria y rehabilitación para las personas afectadas.

Finalmente, la Procuraduría reiteró que continuará realizando labores permanentes de monitoreo frente a la situación humanitaria del país y mantendrá vigilancia preventiva sobre las autoridades encargadas de ejecutar la política de Acción Integral Contra Minas Antipersonal.

El organismo aseguró que el objetivo es garantizar una respuesta estatal oportuna, proteger a la población civil y fortalecer las garantías de no repetición en los territorios más afectados por la violencia armada.