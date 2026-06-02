Sesiones ordinarias en Concejo y Asamblea

Plenaria del Concejo de Cúcuta realizara el proceso( Foto alcaldia de Cúcuta )

Norte de Santander

En el Concejo de Cúcuta y la Asamblea de Norte de Santander se iniciaron las sesiones ordinarias que se mantendrán durante un mes.

Las corporaciones tendrán la responsabilidad de generar discusiones y aprobaciones en torno a los proyectos que sean presentados por el alcalde Jorge Acevedo y el gobernador William Villamizar.

El presidente del concejo Edison Contreras dijo a Caracol Radio que “estamos listos a iniciar nuestro trabajo, conocemos algunas de las iniciativas que traerá el alcalde a la corporación y que serán objeto de discusión”.

El presidente de la Asamblea de Norte de Santander Eugenio Rangel dijo que “tenemos toda la disposición de contribuir en el desarrollo de los proyectos que hoy necesita la región y que sabemos el señor gobernador ha priorizado”.

Las iniciativas en la corporación y en la duma están encaminadas a traslado de recursos, área de salud, y educación entre otros.