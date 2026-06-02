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02 jun 2026 Actualizado 13:49

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Aumenta el deterioro en la vía La Soberanía

Transportadores se quejan por el abandono y riesgo en la zona sur de la región

En la Ruta de la Soberanía, solo se han intervenido 5,6 kilómetros de una vía que sigue siendo una trocha / Foto Archivo

En la Ruta de la Soberanía, solo se han intervenido 5,6 kilómetros de una vía que sigue siendo una trocha / Foto Archivo

En la Ruta de la Soberanía, solo se han intervenido 5,6 kilómetros de una vía que sigue siendo una trocha / Foto Archivo
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Norte de Santander

El deterioro de la vía La Soberanía en la ruta entre Norte de Santander y Arauca se ha vuelto un verdadero viacrucis para conductores y transportadores de carga al sur de la región.

En las últimas horas, un accidente que provocó el volcamiento de una volqueta volvió a encender las alarmas por el grave deterioro de esa arteria nacional que sigue registrando siniestralidad por su abandono.

El hecho se presentó en la ruta Pamplona- Labateca en el sector Tencalá, donde por fortuna el conductor del vehículo que cayó al abismo salió ileso de esa situación.

Los representantes del sector de carga pesada han vuelto a llamar la atención sobre el riesgo que representa moverse para generar la despensa agrícola desde el oriente del país.

Uno de los voceros dijo a Caracol Radio “desafortunadamente este gobierno y las autoridades regionales no han brindado atención a esta problemática tan grave. El llamado que han hecho diversos sectores no ha sido escuchado”.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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