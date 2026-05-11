Sindicato de la ESE UNA denuncia retrasos de EPS y fallas en atención de salud mental en Atlántico

Fachada de una de las sedes de la ESE Universitaria. / Cortesía Gobernación

El presidente del sindicato Anthoc, Napoleón Mugno, advirtió que continúan las dificultades entre las EPS y las instituciones de salud del Atlántico, especialmente en temas relacionados con pagos, giros y reconocimiento de servicios prestados.

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Según explicó el dirigente sindical, las EPS no estarían reconociendo el 100 % de los valores radicados por las instituciones médicas, dejando porcentajes pendientes sujetos a posibles glosas y revisiones posteriores.

“De lo que se radica nunca quieren reconocer el 100%, sino un porcentaje global, y el resto queda pendiente”, aseguró Mugno.

Alertan problemas en atención de salud mental

El vocero de Anthoc también expresó preocupación por las condiciones en las que se estaría prestando la atención en salud mental en el departamento del Atlántico.

De acuerdo con Mugno, algunas EPS tendrían contratos con clínicas privadas bajo esquemas que, según afirmó, no garantizan una remisión adecuada ni oportuna de los pacientes que requieren atención especializada.

“Además, tenemos preocupaciones en el área de salud mental, porque algunas EPS mantienen contratos con clínicas privadas bajo modalidades que no garantizan la remisión adecuada de los pacientes. A esto se suma que los pagos que realizan por estos servicios son muy bajos frente a la complejidad y el tipo de atención que requieren los usuarios”, sostuvo.

Cuestionan condiciones de contratación

Finalmente, el dirigente sindical señaló que las condiciones de pago actuales no corresponden con la complejidad de los servicios prestados en salud mental, situación que, según indicó, termina afectando la calidad de la atención que reciben los usuarios.

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Desde el sindicato hicieron un llamado a las autoridades de salud para revisar la situación y buscar soluciones que permitan garantizar una atención oportuna y digna en el departamento.