Voraz incendio consume bodega en Centro Empresarial de Malambo

Un voraz incendio se registra en la mañana de este lunes 11 de mayo en una bodega ubicada en el Centro Empresarial Oikos, en el municipio de Malambo, área metropolitana de Barranquilla. La emergencia fue atendida por al menos seis máquinas del Cuerpo de Bomberos, que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a otras estructuras de la zona industrial.

La conflagración se originó en una bodega de almacenamiento de canastas plásticas, dejando graves afectaciones en la infraestructura del lugar. Desde distintos puntos del área metropolitana era visible una densa columna de humo negro, mientras en redes sociales circulan videos que muestran la magnitud del incendio.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de los estudiantes de un colegio cercano, ante el riesgo generado por la emergencia y la alta concentración de humo en el sector.

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Caracol Radio llegó hasta la zona y evidenció la intensa humareda que cubría parte del complejo empresarial. Además, desde Barranquilla fueron trasladadas dos máquinas adicionales para apoyar las labores de los organismos de socorro que permanecen en el sitio.

Entretanto, el aeropuerto internacional Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz confirmó que, pese a la fuerte columna de humo visible en cercanías de la terminal aérea, las operaciones de vuelos no presentaron afectaciones.