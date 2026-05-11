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11 may 2026 Actualizado 13:08

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Barranquilla

Cero homicidios se reportaron en municipios del Atlántico durante el Día de la Madre

En los municipios se desplegaron más de 500 uniformados de la Policía.

Foto: Gobernación del Atlántico.

Foto: Gobernación del Atlántico.

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Efraín

Barranquilla
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Las autoridades del departamento del Atlántico han reportado que se registraron cero homicidios en los 18 municipios que no hacen parte del área metropolitana de Barranquilla. El Gobernador Eduardo Verano destacó el buen comportamiento.

“Reconocemos y valoramos la actitud de los atlanticenses, quienes celebraron esta fecha con responsabilidad, respeto y unión familiar. Este resultado demuestra que cuando trabajamos de la mano entre ciudadanía y autoridades, logramos jornadas ejemplares para el departamento”, indicó.

Despliegue de la Policía

Desde la Policía se desplegaron más de 500 uniformados en los 18 municipios durante este puente festivo y del Día de la Madre el domingo pasado.

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“Tuvimos presencia permanente en los municipios, monitoreo constante y coordinación con la Policía y las autoridades locales para prevenir cualquier situación que alterara la convivencia”, indicó José Antonio Luque, secretario del Interior del Atlántico.

Otras medidas

La Gobernación indicó que durante el fin de semana se realizaron controles preventivos, campañas pedagógicas y actividades de vigilancia en zonas urbanas y rurales de los municipios, priorizando puntos de alta afluencia y sectores estratégicos para prevenir riñas, hechos de intolerancia y situaciones que afectaran la seguridad ciudadana.

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