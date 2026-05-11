Cae presunto traficante de armas que surtía a estructuras criminales en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó en flagrancia a un presunto traficante de armas conocido con el alias de “Young”, durante un operativo de allanamiento realizado en el barrio El Carmen, donde las autoridades hallaron abundante arsenal que, al parecer, sería comercializado a estructuras criminales de la ciudad y su área metropolitana.

El procedimiento fue adelantado por unidades de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Durante la diligencia fueron incautadas nueve armas de fuego de fabricación industrial, entre ellas ocho pistolas y un revólver, además de un supresor de sonido, 16 proveedores, 155 cartuchos de diferentes calibres, tres teléfonos celulares, accesorios para armas y altas sumas de dinero en efectivo.

Según las investigaciones, alias “Young” presuntamente se dedicaba a la venta ilegal de armamento para grupos delincuenciales que operan en Barranquilla y municipios cercanos, armas que serían utilizadas en diferentes hechos criminales.

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Las autoridades también establecieron que parte del armamento ingresaba ilegalmente al país por el departamento de La Guajira, mientras que otras armas figuraban como hurtadas antes de ser comercializadas en el mercado ilegal.

En el operativo fueron hallados además mil dólares y 18 millones de pesos en efectivo, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales como material probatorio dentro de la investigación.

El capturado fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.