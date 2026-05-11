Procuraduría alerta por instalación de minas antipersonal en Bajo Cauca antioqueño y Catatumbo

La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta por el aumento de hechos violentos con minas antipersonal en el Bajo Cauca antioqueño y la región del Catatumbo en Santander, solicitando tomar acciones urgentes para recuperar el control territorial y proteger a la población civil.

La Procuraduría rechazó de manera contundente el uso de minas antipersonal por parte de los grupos armados ilegales recalcando que estos artefactos están prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario debido a sus efectos indiscriminados sobre las comunidades.

Según el ente de control, los accidentes ocurridos durante el primer trimestre de 2026 en el país evidencian una sistemática violación de los derechos humanos y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, especialmente en regiones de Antioquia y Santander, donde se concentra el mayor número de víctimas en el país.

La entidad advirtió que el uso de minas antipersonal se ha convertido en una estrategia criminal de control territorial que busca imponer terror, generar confinamientos y poner en riesgo tanto a civiles como a integrantes de la Fuerza Pública. Además, señaló que esta situación representa un obstáculo para la implementación del Acuerdo de Paz.

Solicitud de medidas de protección urgentes

Frente a este panorama, la Procuraduría hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que garantice el control efectivo del territorio en las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Asimismo, pidió al Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, en coordinación con alcaldías y gobernaciones, implementar de inmediato jornadas de educación sobre el riesgo de artefactos explosivos y fortalecer la atención integral a las víctimas.

El Ministerio Público insistió en la necesidad de garantizar procesos de evacuación, atención prehospitalaria y hospitalaria, así como rehabilitación para las personas afectadas por estos artefactos. Además, aseguró que mantendrá vigilancia preventiva sobre las autoridades encargadas de ejecutar la política de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, con el fin de verificar una respuesta estatal oportuna y evitar nuevas afectaciones contra la población civil y la Fuerza Pública.