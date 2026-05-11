“Hay situaciones de riesgo para alcaldes en el Catatumbo”: Comisionado de Paz

Norte de Santander

El aumento de los problemas de orden público en el Catatumbo, en Norte de Santander ha generado preocupación por las condiciones en las que se encuentran las autoridades civiles en esa zona.

El comisionado de paz Luis Fernando Niño advirtió que “hoy ejercer el cargo de alcalde, personero u de ser funcionario en los municipios del Catatumbo es una situación muy compleja”.

Aseguró que “alcaldías como la de Ocaña, Tibu, El Tarra, Teorama, San Calixto, Hacari y El Carmen han presentado denuncias por amenazas u hostigamiento por no cumplir sus labores a cabalidad, están bajo riesgo y amenaza constante, en medio del acompañamiento que hace la comunidad.”.

Explicó que pese a la situación todos los alcaldes están despachando desde los municipios, pese a “lo difícil que es promover la paz en el territorio, ellos son la máxima autoridad de sus municipios, por ello tienen una labor titánica.”.

Indicó además que “a eso se suma la categoría sexta de esos municipios, donde los ingresos son muy bajos, y por ello la consecución de recursos se hace más difícil”.

Indicó el funcionario que “se necesita que el gobierno nacional cumpla con el Plan Catatumbo, que esto se haga efectivo, esto le dio esperanza a las comunidades y no se ha podido avanzar en mayor cosa”.

“Estamos con el gobierno nacional tratando de que próximamente se de esa mediación humanitaria autorizada por el gobierno para desescalar el conflicto en la región del Catatumbo” precisó.