El Ejército ubicó y destruyó cuatro minas antipersonales del ELN en Anorí

Anorí- Antioquia

La Brigada 11 del Ejército evitó que los campesinos de la zona rural del municipio de Anorí sufrieran afectaciones en su integridad luego de que ubicaran artefactos explosivos improvisados instalados en zonas por donde transitan los civiles y las tropas estatales.

Los artefactos fueron hallados en el corregimiento de Liberia Charcón de esa población del nordeste del departamento y, según el ejército, fueron instalados por el frente Capitán Mauricio de la guerrilla del ELN y fueron ubicados con apoyo de un canino experto.

“Ante el hallazgo de esta amenaza, las tropas realizaron su destrucción controlada, con el apoyo del equipo de explosivos, detección y eliminación de artefactos explosivos (EXDE)”, escribió la entidad castrense.