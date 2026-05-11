Intensificaron la vacunación en el sector turístico de Medellín para prevenir el sarampión

Medellín

La Secretaría de Salud de Medellín intensificó la vacunación en el sector turístico de la ciudad para prevenir el incremento de casos de sarampión en la capital antioqueña.

Dosis aplicadas

Por los eventos internacionales, el gobierno distrital vio la necesidad de incrementar en el sector turístico la aplicación de estas vacunas y por ello en los primeros cuatro meses del año se lograron aplicar 23.900 dosis.

Poblaciones priorizadas

Para las acciones que adelanta la Secretaría de Salud, se priorizaron aquellas poblaciones que concentran la alta interacción con visitantes, como los taxistas, personal de los hoteles, trabajadores de sitios de entretenimiento y operadores turísticos.

Estos grupos poblacionales cumplen un papel fundamental en la contención de riesgos sanitarios.

Esta iniciativa del gobierno distrital también prioriza territorios de alta afluencia de visitantes internacionales, como la comuna 13 y otros corredores turísticos donde se desarrollan jornadas de vacunación y acciones pedagógicas.

El sarampión es altamente contagioso

Por ser una enfermedad que se contagia de manera acelerada, este proceso de vacunación busca proteger tanto a la población local como a quienes visitan la ciudad, especialmente en espacios concurridos.

La líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Rita Almanza, explicó que “el sarampión es una enfermedad que provoca fiebre y brotes en la piel, similares a pequeñas manchas o rosetas rosadas. Ante estos síntomas, es importante consultar de inmediato al médico, especialmente porque nos mantenemos en alerta por los casos reportados en otros países”.

Rita Almanza también convocó al sector turístico y de entretenimiento a recibir al personal de vacunación y acceder a los biológicos, para garantizar la protección.

Viajeros deben vacunarse

Desde el gobierno distrital se insistió en que aquellas personas que viajen a países con brotes de la enfermedad o eventos deben vacunarse.

Agregó Rita Almanza que “también, si planean viajar a países con casos de sarampión o asistir a eventos internacionales, como el próximo Mundial de Fútbol, acércate a cualquiera de los puntos de vacunación de la ciudad y solicita tu vacuna”.

Vacunas para niños

En el proceso de vacunación, otro de los grupos poblacionales son los niños de un año, a quienes se han aplicado 12.900 dosis; para la población entre los 2 y 10 años se han aplicado más de 6 mil biológicos.

El grupo poblacional entre los 17 y 59 años, como ciudadanos clave por su interacción constante en entornos laborales y turísticos, ha tenido prioridad también en esta estrategia.

Medidas preventivas

Desde la Secretaría de Salud se han promovido medidas preventivas ante síntomas respiratorios, como el lavado frecuente de manos y la notificación oportuna de casos sospechosos.

Igualmente, se hace un llamado a no asistir a actividades laborales o turísticas en caso de presentar fiebre y brote en la piel, y a consultar de inmediato a los servicios de salud.

Desde el gobierno distrital también anunciaron que continuarán incrementando las labores de prevención y vacunación para garantizar la salud de los habitantes y visitantes en la capital antioqueña.

La campaña avanzará en los diferentes sectores turísticos de Medellín en las próximas semanas.