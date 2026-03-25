Vacuna contra sarampión: ciudadanos que viajen hacia México, EE.UU. y Canadá serán priorizados

En las últimas horas, el Ministerio de Salud informó que hay baja disponibilidad de dosis de la vacuna bivalente contra sarampión y rubéola a nivel internacional, por lo que Bogotá, y otras ciudades que han solicitado más biológicos, no podrán recibir la cantidad suficiente para avanzar con la inmunización de toda la población.

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Debido a esta situación, la Secretaría Distrital de Salud adoptó nuevas medidas dirigidas a viajeros internacionales con el fin de garantizar su protección. Puntualmente, se priorizará a quienes tengan reserva de viaje programado en el corto plazo, especialmente a destinos de transmisión activa como México, Estados Unidos y Canadá.

Actualmente, el esquema de vacunación contra el sarampión establece que los niños hasta los 10 años deben contar con dos dosis de vacuna triple viral. Como dosis adicional, la población de 7 a 10 años debe recibir triple viral y de 11 a 16 años una dosis de vacuna sarampión–rubéola (SR).

En viajeros de 6 meses a 59 años sin antecedente vacunal, se debe aplicar al menos 15 días antes del viaje, y en el talento humano en salud sin antecedente de vacunación.

Sin embargo, con este anuncio se aclara que se priorizará el uso de vacunas para viajeros internacionales y para la implementación de estrategias de bloqueo vacunal. Bogotá mantendrá la disponibilidad de la vacunación de viajeros contra sarampión en el Aeropuerto Internacional El Dorado y en las terminales terrestres de Salitre y Sur.

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“Nuestra prioridad es la gente, por eso ya habíamos advertido este escenario al Gobierno Nacional, solicitando el plan de compra. Ante la escasez que hoy anuncia el Ministerio de Salud, Bogotá adopta decisiones que permitan hacer una distribución efectiva de las vacunas contra sarampión con las que se cuenta hasta la fecha”, dijo Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

Cabe mencionar que la escasez en el suministro se concentra en las dosis de vacuna para la población adulta. Las personas que cuenten con capacidad de pago podrán acceder al biológico a través de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que cuenten con la disponibilidad.