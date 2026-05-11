Apartadó declara calamidad pública y prepara censo para ayudar a damnificados del río Vijagual

A través del Decreto N° 052 la Alcaldía de Apartadó, Urabá antioqueño, declaró la Calamidad Pública, ante la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias de las últimas horas, las cuales ocasionaron el desbordamiento del río Vijagual, que hoy afecta a cientos de familias en el corregimiento El Reposo.

Según lo indicado por parte de las autoridades, los barrios afectados son: El Bosque, El Jazmín, Villa Claudia, Villa Rosita, La Esmeralda, El Guajiro y demás sectores aledaños del corregimiento El Reposo.

El alcalde de Apartadó, Adolfo Romero informó que se está planificando un censo liderado por la Secretaría de Salud, en coordinación con líderes comunitarios y la Secretaría de Planeación, para identificar y apoyar a los afectados. Sumado a esto, se llevará a cabo una reunión con la comunidad para coordinar acciones y buscar recursos municipales, departamentales y nacionales para ayudar a quienes perdieron bienes. Además, un equipo básico de salud estará disponible para atender cualquier necesidad sanitaria que surja.

“Fuertes lluvias desde las 2:00 a.m. en la serranía de Abibe generaron desbordamientos en el río. Gracias a Dios, no se han presentado pérdidas humanas”, alcalde de Apartadó, Adolfo Romero.

Importancia en la región de Urabá del río Vijagual

El Río Vijagual pertenece a la cuenca hidrográfica del Río León, que desemboca en el Golfo de Urabá. Sin embargo, es conocido por sus frecuentes desbordamientos, especialmente en el corregimiento El Reposo, lo que provoca inundaciones rápidas como la actual que afectan a cientos de familias, viviendas y cultivos. Este tipo de eventos se repite con cierta periodicidad, agravado por la intervención antrópica en la cuenca, sedimentación y ocupación de zonas de riesgo.