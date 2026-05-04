Hay cambios en el servicio militar 2026: Ejército Nacional abre segunda convocatoria para este año (Getty Images) / NurPhoto

Desde el 1 de mayo de 2026, el Ejército Nacional le dio inicio al proceso de incorporación del segundo contingente del año.

¿A quiénes va dirigida la convocatoria?

La convocatoria está dirigida a jóvenes colombianos entre los 18 años y hasta un día antes de cumplir 24, quienes deberán presentarse en el distrito militar correspondiente para iniciar su proceso.

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En esta ocasión se han dispuesto 13.694 cupos para hombres y 1.296 cupos para mujeres en todo el territorio nacional, con el propósito de garantizar que la juventud cumpla con el deber constitucional de defender la soberanía y la integridad de la nación, al tiempo que se les brinda una oportunidad única de crecimiento personal y profesional.

Requisitos para incorporarse:

Tanto hombres como mujeres deben ser colombianos, tener entre 18 años y hasta un día antes de cumplir 24

Inscribirse en la página web www.libretamilitar.mil.co.

Registrar un correo electrónico y asignar una clave válida por siete días.

y asignar una clave válida por siete días. Completar los formularios de datos personales, familiares y académicos solicitados por el sistema, y seguir las instrucciones.

de datos personales, familiares y académicos solicitados por el sistema, y seguir las instrucciones. Si no presentan novedad en la inscripción, serán citados por el Distrito Militar para continuar con el proceso.

para continuar con el proceso. En el caso de las mujeres, deberán además presentar una prueba de laboratorio de gravidez negativa, tomada ocho días antes de la incorporación.

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Beneficios para quienes resulten aptos en el proceso de incorporación:

Recibirán $1.750.905 equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV).

Al licenciarse, el soldado recibirá un SMLMV ($1.750.905) destinado a dotación civil.

destinado a dotación civil. Bonificación final correspondiente a 1,5 SMLMV, equivalente a $2.626.357.

Acceso a servicios de salud prioritaria o general y atención de necesidades básicas.

Estadía y alimentación con estándares de calidad establecidos por el comité de nutrición.

Bancarización y manejo de productos financieros básicos, lo que ayuda a construir historial crediticio

Permiso anual con auxilio de transporte equivalente a un SMLMV.

Reconocimiento económico adicional mensual del 5 % del SMLMV para quienes se destaquen como dragoneantes.

Descuentos en almacenes, restaurantes y tiendas gracias a alianzas comerciales.

Transporte al lugar de destinación, sostenimiento durante el desplazamiento y regreso al domicilio al finalizar el servicio.

Permisos y devolución económica proporcional de la partida de alimentación

Acceso a programas de formación laboral y técnica con el SENA o instituciones vinculadas.

Acceso a líneas de crédito especial con el Icetex.

Descuento y estudio institucional para el otorgamiento de matrícula cero, financiada en las carreras militares y policiales (oficial, suboficial y soldado profesional).

El tiempo de servicio será contabilizado para la sumatoria de semanas de cotización en fondos de pensión públicos y privados.

En instituciones de la Fuerza Pública, el tiempo de servicio será computado para cesantías y prima de antigüedad, conforme a la Ley.

Obtención de la tarjeta de reservista de primera clase, física y digital, con constancia electrónica.

física y digital, con constancia electrónica. Priorización en programas y políticas de generación de empleo y promoción del enganche laboral.

Prioridad para acceder a cursos de capacitación en el marco de las políticas del Servicio Público de Empleo.

Cambios en el servicio militar 2026:

Los jóvenes ya no deben irse apenas se termine su servicio

El esquema tradicional establecía que, una vez cumplido el tiempo obligatorio, el joven debía salir automáticamente del servicio militar. Mientras que, con las nuevas condiciones, los soldados podrán solicitar una prórroga voluntaria para permanecer más tiempo en la entidad.

La extensión podrá durar entre 6 y 12 meses

El decreto establece límites claros para esa permanencia adicional. La extensión autorizada podrá ser de mínimo 6 meses y máximo 12 meses.

Solo se podrá solicitar una vez la extensión

La norma aclara que esta prórroga no será indefinida. Cada soldado únicamente podrá acceder a esta extensión una sola vez durante su permanencia en el servicio militar.

Los jóvenes podrán desistir de la extensión

La prórroga voluntaria no obliga al soldado a permanecer hasta el final. Esta norma permite que el joven desista de la solicitud en cualquier momento.

La bonificación ahora es mayor

Uno de los cambios más importantes es el aumento progresivo del dinero que reciben los jóvenes que prestan servicio militar. En 2024, el salario equivalía al 50 %; en 2025, al 70 % y, desde este año, al 100 % de un smmlv.

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