Ofensiva de Armada contra tres rutas del narcotráfico que salen del pacífico hacia Panamá y Ecuador

La Armada Nacional mantiene operaciones contra tres corredores marítimos utilizados por organizaciones del narcotráfico para sacar cocaína desde el Pacífico colombiano, según confirmó el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, almirante Camilo Gutiérrez, en dialogó con Caracol Radio que viajó hasta Bahia Málaga para constatar las operaciones.

De acuerdo con el oficial, las estructuras criminales continúan utilizando tres rutas principales para movilizar cargamentos de droga: el sur del Pacífico hacia la frontera con Ecuador, el centro por zonas como Micay, el río Naya y la isla Gorgona, y el norte en cercanías de la frontera con Panamá.

“Hay diferentes rutas, hay tres rutas. Una hacia el sur, en el Pacífico Sur, en la frontera con Ecuador. Están saliendo lanchas también cargadas de droga en el Pacífico Centro, aproximadamente por Micay, por el río Naya y por Gorgona. Y hay otra ruta en el norte, prácticamente ya en la frontera con Panamá”, explicó el almirante.

La advertencia se da en medio de dos operaciones desarrolladas en las últimas horas por la Armada Nacional, en las que fueron capturadas cinco personas señaladas de transportar cargamentos de cocaína por estas rutas marítimas.

En la primera acción fueron detenidos tres hombres que transportaban cerca de una tonelada de cocaína, mientras que en una segunda operación fueron capturadas otras dos personas con aproximadamente 300 kilogramos del alcaloide.

Durante los procedimientos, uno de los capturados aseguró que se involucró en el transporte de droga por falta de oportunidades laborales.

“Yo pesco, trabajo construcción y pues más que todo me tocó arriesgarme… uno llega a pedir oportunidades y no hay”, afirmó.

El comandante de la Fuerza Naval del Pacífico también reveló que en lo corrido del año la Armada Nacional ha incautado cerca de 100 toneladas de estupefacientes, de las cuales entre 30 y 32 toneladas han sido decomisadas en el Pacífico colombiano, una de las regiones estratégicas utilizadas por las redes del narcotráfico para sacar droga hacia Centroamérica.