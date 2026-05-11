“Él le daba voz a los que no la tenían, pero ahora no tenemos la de él”: mamá de Mateo Pérez

Mateo Pérez, era un periodista del medio digital Revista El Confidente del municipio de Yarumal en el norte de Antioquia, inicialmente fue reportado como desaparecido en zona rural del municipio de Briceño desde principios de semana, posteriormente se anunció que fue encontrado su cuerpo en el corregimiento de Travesías.

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El cuerpo fue llevado por el CICR a Medellín, de donde era oriundo el comunicador Mateo Pérez, en 6AM W habló Gloria Rueda, madre del periodista.

“Mateo siempre mostró su inquietud por el periodismo desde muy joven, desde que estaba en el bachillerato y fue así como tuvo la idea de fundar su revista ‘El Confidente’ hace unos ocho años atrás. Él empezó haciendo su revista en forma física con el patrocinio de algunas personas que le colaboraban para la impresión de la revista y más tarde decidió dejarlo solo en medio digital”, recordó su mamá en 6AM W.

Indicó que no tenían conocimiento de ninguna amenaza que hubiera tenido previamente el periodista.

Sobre su viaje a Briceño, Antioquia, Gloria Rueda indicó que su papá sí le pidió que se cuidara, pero Mateo le manifestó que “supuestamente” la fuerza pública lo iría a proteger.

Respuesta de las autoridades:

“Hasta el momento las autoridades nos han dicho que están en proceso de investigación, pero no hemos tenido ninguna claridad al respecto, solo que se está investigando”.

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Despedida de Mateo Pérez:

La madre de Mateo agradeció a las personas que han rodeado a la familia en estos momentos tan difíciles: “todos han estado muy pendientes, muy cercanos y solidarios. Nos hemos sentido muy acompañados”, dijo la madre de Mateo.

Periodismo:

Gloria Rueda, en diálogo con 6AM W, recordó que su hijo era un apasionado por el periodismo, “cualquier cosa que fuera noticia en el municipio o por acá cerca, en el norte, siempre él estaba presente, siempre hacía lo posible por ir al punto de la noticia. Él era la voz de los que de pronto no tienen voz, pero ahorita ni siquiera la de él está, lastimosamente. En el país no tenemos garantía para ejercer ni el periodismo ni tantas otras cosas que a veces son para ayudar a la comunidad”, puntualizó Rueda.

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