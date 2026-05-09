Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 may 2026 Actualizado 11:46

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Gobierno ofrece recompensa de $500 millones para capturar a ‘Chalá’, autor del crimen de Mateo Perez

La recompensa fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Añadir Caracol Radio en Google

Conmoción en Colombia tras la confirmación del asesinato del periodista y comunicador Mateo Pérez, en zona rural del municipio de Briceño.

La noticia fue confirmada por el presidente Gustavo Petro, quien señaló que una comisión humanitaria de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo con el apoyo del Gobierno Nacional, logró entrar a la vereda El Hoyo y encontrar el cadáver del periodista de 23 años.

También confirmó que la Policía Nacional tiene la orden desde hace varias semanas de fortalecer su presencia en esta zona de Antioquia para combatir y desmantelar los grupos armados que permanecen allí, entre ellos las disidencias lideradas por Jhon Edison Chalá, presunto autor material del asesinato del periodista.

Recompensa de hasta $500 millones

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que ofrecen una recompensa de hasta $500 millones, por quien entregue información que permita la captura de alias ‘Chalá’, presunto responsable de este crimen que tiene de luto al mundo del periodismo en el país.

Ante el asesinato del periodista, el jefe de la cartera confirmó que Jhon Edison Chalá, se convierte en objetivo para las autoridades del país.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir