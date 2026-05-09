Rector de U Nacional rechazó asesinato del periodista Mateo Pérez: fue estudiante de la institución

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, rechazó el asesinato del periodista de 25 años, Mateo Pérez, perpetrado por las disidencias de alias ‘Calarcá’, y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares.

“Mateo fue estudiante de nuestra institución, periodista y director del medio comunitario El Confidente de Yarumal, proyecto que fundó en su etapa escolar y transformó en una voz vital para su territorio”, aseguró.

El directivo recordó que su vida encarnaba el espíritu más noble de la universidad pública: “la curiosidad crítica, el compromiso con la verdad y la convicción de que el conocimiento debe ponerse al servicio de la sociedad. Su vida, truncada violentamente en la vereda El Hoyo del municipio de Briceño, nos interpela como institución y como país”.

En su reflexión, también le envió un mensaje a sus estudiantes, invitándolos a hacer la paz.

“Convocamos a la comunidad a hacer de la paz una práctica cotidiana: en el aula, en el territorio y en el ejercicio de la palabra. La paz, en nuestra Constitución Política es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, no se espera, se construye; no se delega, se practica. Desde la Universidad Nacional de Colombia, renovamos nuestro compromiso de aportar, con rigor académico y presencia territorial, a la edificación de una sociedad donde el periodismo, el liderazgo y la libertad de expresión sean derechos reales y no causas de muerte”, señaló Peña.

Además, el directivo pidió que se esclarezca este crimen con “prontitud y rigor”.

“Reiteramos nuestro llamado a las autoridades competentes para que este crimen sea esclarecido con prontitud y rigor, y para que se garanticen las condiciones de seguridad que permita a nuestra comunidad universitaria desarrollar sus proyectos de vida sin miedo. La defensa de la vida debe ser la prioridad absoluta del Estado colombiano”, remató en su comunicación.