‘Tu Ruta al Hogar’: estos son los requisitos y paso a paso para tener casa propia en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría del Hábitat, lanza oficialmente ‘Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar’. Una ambiciosa apuesta por garantizar el acceso a la vivienda y acompañar a las familias en cada paso del camino, desde el ahorro inicial hasta la entrega de la escritura.

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Esta estrategia no solo busca entregar subsidios; busca cambiar vidas. Para la administración distrital, una vivienda digna y bien localizada es el motor que activa la seguridad, la educación y el bienestar de los bogotanos. Al facilitar que las familias vivan en espacios de calidad, la ciudad está invirtiendo directamente en el progreso social y la estabilidad de las futuras generaciones.

Fechas clave:

‘Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar’ cuenta con una hoja de ruta con fechas clave y miles de cupos disponibles para que nadie se quede atrás:

Para quienes están a un paso de su casa: Con el programa ‘Reactiva tu Compra’, se ofrecen 2.000 cupos para familias que ya iniciaron su proceso, pero necesitan un último impulso financiero para escriturar.

pero necesitan un último impulso financiero para escriturar. Para los que sueñan con empezar a ahorrar: El 19 y 20 de mayo se abre la convocatoria de ‘Ahorro para mi Casa’, con 1.500 cupos. El Distrito entregará hasta $13.026.733 divididos en 12 pagos para ayudar con el arriendo, mientras la familia ahorra para su cuota inicial.

se abre la convocatoria de con 1.500 cupos. El Distrito entregará hasta $13.026.733 divididos en 12 pagos para ayudar con el arriendo, mientras la familia ahorra para su cuota inicial. Para quienes necesitan mejorar su hogar actual: El 14, 15 y 16 de mayo se realizarán las postulaciones para los habitantes de la localidad de Engativá, para el mejoramiento de viviendas que requieren arreglos en sus pisos o estructuras. Esta convocatoria es adicional a la ya realizada durante el mes de abril para el sector de Suba Rincón (28-30 de abril).

para los habitantes de la localidad de Engativá, para el mejoramiento de viviendas que requieren arreglos en sus pisos o estructuras. Esta convocatoria es adicional a la ya realizada durante el mes de abril para el sector de Suba Rincón (28-30 de abril). Apoyo a los más vulnerables: Los días 10 y 11 de junio, el programa ‘Arriendo Temporal Solidario’ ofrecerá 700 cupos para ayudar a cubrir el costo del alquiler a familias con ingresos de hasta un salario mínimo.

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La Gran Feria de Vivienda 2026

La Gran Feria de Vivienda Mi Casa en Bogotá 2026, se llevará a cabo del 2 al 4 de julio. Este evento reunirá a 29 constructoras, 12 entidades financieras y 5 cajas de compensación en un solo lugar.

Para asistir, los interesados deben realizar una inscripción virtual previa del 20 de mayo al 1 de junio a través de los canales oficiales de la Secretaría del Hábitat.

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¿Cómo participar?

El Distrito invita a toda la ciudadanía a no perder de vista estas fechas y a dar el primer paso informándose en www.habitatbogota.gov.co o llamando a la línea 195.

Requisitos para acceder a ‘Tu Ruta al Hogar’

Para adquirir alguno de los beneficios que ofrece esta iniciativa, los interesados deben estar atentos a cada una de las convocatorias a las que se van a presentar, ya que cada programa cuenta con sus propias condiciones. Sin embargo, existen criterios generales que orientan el acceso:

Residir en la ciudad de Bogotá.

Pertenecer a hogares que requieran apoyo para adquisición, mejoramiento o arriendo.

para adquisición, mejoramiento o arriendo. Cumplir con los rangos de ingresos establecidos según cada convocatoria.

establecidos según cada convocatoria. Inscribirse dentro de las fechas definidas por la Secretaría Distrital del Hábitat.

por la Secretaría Distrital del Hábitat. Realizar los procesos a través de los canales oficiales, como la página web o la línea 195.

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