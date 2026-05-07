En Montería construirían más de 400 viviendas para familias damnificadas por las inundaciones

Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, anunció que ya habría firmado el acta de inicio de un convenio con el Ministerio de Vivienda que tendría como objetivo la construcción de 464 viviendas que estarían destinadas a las familias damnificadas por las inundaciones del pasado mes de febrero.

De acuerdo con el convenio, el MinVivienda aportaría las casas y el municipio realizaría las obras de urbanismo como vías, redes y demás componentes. Según el reporte oficial, el paso del frente frío dejó cerca de 1.122 viviendas destruidas.

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“Ese urbanismo es rellenar los lotes, construir las vías, pavimentarlas, las zonas verdes, obviamente entregar todo con servicios públicos y el Ministerio de Vivienda, a través de Fonvivienda, se compromete en la colocación de las casas. Tenemos los recursos inicialmente, para unas 600 casas dentro de lo que fueron los damnificados; venimos trabajando muchísimo para que se materialice y pronto vamos a iniciar la construcción de dos lotes de urbanismo”, expresó el mandatario municipal.

“Vamos a desarrollar un trabajo social muy importante, acompañado de un modelo de gobernanza para que este proyecto funcione correctamente. No se trata solamente de construir casas; estamos hablando de construir comunidad y generar oportunidades para las familias”, agregó.

El alcalde de Montería había señalado que para estos proyectos se habrían destinado lotes en Paz del Norte, Villa Caribe y Minuto de Dios.