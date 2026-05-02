¿Busca vivienda? Estas son las ciudades más baratas y valoradas de Colombia, según el DANE

De acuerdo con el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) revelado por el DANE evidenció un aumento en la inflación anual durante marzo de 2026. Aunque el incremento no es abrupto, sí marca un cambio en la tendencia reciente, al ubicarse por encima de los registros de los últimos meses.

La variación anual alcanzó un nivel que no se observaba desde finales de 2024, lo que refleja nuevas presiones en el costo de vida de los hogares colombianos.

El análisis del DANE también resalta el impacto de los gastos en vivienda dentro del IPC. El arriendo, tanto real como estimado, sigue siendo uno de los componentes que más inciden en el bolsillo de los ciudadanos.

En este orden de ideas, inflación en el país se volvió a acelerar al cierre del mes de marzo al ubicarse en el 5.56% anual de acuerdo con la información entregada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.

Cuáles son las ciudades más baratas para vivir

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la diferencia en el comportamiento de los precios entre ciudades. En particular, varias capitales de la región Caribe presentan los menores incrementos, lo que las posiciona como las más económicas actualmente.

Entre ellas se destacan Riohacha y Barranquilla, que registraron las variaciones mensuales más bajas. A estas les siguen Montería, Santa Marta y Valledupar, ciudades donde el costo de vida ha mostrado una dinámica más estable frente al promedio nacional.

Lea también: FNA: ¿Cómo funciona el “subsidio reduce tu cuota”? Ayuda a pagar hasta 48 cuotas

En el caso de Santa Marta, incluso se reporta la menor variación anual, lo que indica un comportamiento de precios más controlado a lo largo del tiempo.

En este aspecto, Riohacha sobresale al presentar una disminución en este rubro, lo que contribuye a aliviar la carga económica de los hogares. Además, los incrementos en servicios públicos como la electricidad han sido moderados en estas ciudades, ayudando a mantener bajo control la inflación local.

Ciudades más valorizadas en Colombia

En contraste, otras ciudades muestran un comportamiento opuesto, con incrementos más fuertes en el costo de vida.