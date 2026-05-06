Más de 6.000 familias en Barranquilla se han beneficiado con ‘Mi Techo Propio’

En Barranquilla, miles de hogares están cada vez más cerca de cumplir el sueño de tener casa propia. A través del programa Mi Techo Propio, la Alcaldía ha beneficiado a más de 6.000 familias, entre subsidios asignados y hogares postulados.

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Desde el inicio de la iniciativa de la adminisytración ha entregado 3.684 subsidios de vivienda, mientras que otras 2.496 familias se encuentran en proceso de recibir las llaves de su nuevo hogar. Para 2026, la meta es sumar 2.500 nuevos beneficiarios.

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El mandatario destacó que este programa busca transformar la vida de los barranquilleros, permitiéndoles dejar de pagar arriendo y comenzar a invertir en patrimonio propio. “Tener casa propia es el sueño de miles de personas, y en Barranquilla seguimos trabajando para hacerlo realidad”, expresó.

Además, señaló que la vivienda digna es un pilar fundamental para la estabilidad de las familias. “Este es el principio de la verdadera vida digna. No es un lujo, es calidad de vida”, afirmó.

Inversión y desarrollo

El Distrito ha destinado más de $96 mil millones al programa, recursos que han permitido dinamizar el sector de la construcción y ampliar las oportunidades de acceso a vivienda.

Según la Alcaldía, las obras de infraestructura, conectividad vial, espacios públicos y mejoramiento urbano han sido clave para habilitar nuevos proyectos habitacionales en distintos sectores de la ciudad.

Para este año, se proyecta una inversión cercana a los $100.000 millones, con el objetivo de seguir ampliando la cobertura del programa y fortalecer la economía local.

Avances recientes

El pasado 27 de marzo de 2026, el alcalde firmó el Decreto 0158, que actualiza los montos del subsidio, con el fin de facilitar aún más el acceso a vivienda digna.

Desde entonces, el proceso ha continuado: 67 subsidios ya han sido asignados bajo esta nueva normativa y otros 128 están en trámite.

En medio de un contexto nacional complejo para el sector, Barranquilla se destaca como una de las ciudades con mejor comportamiento en ventas de vivienda, según datos de Camacol Atlántico.

El balance evidencia que el programa no solo impacta a las familias beneficiarias, sino que también impulsa el desarrollo económico y urbano de la ciudad.