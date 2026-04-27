Mi Casa Avanza llega con mejoramientos de vivienda a Ricaurte y 11 de Noviembre de Olaya Herrera

El Gobierno del alcalde Dumek Turbay, a través del programa de mejoramientos de vivienda Mi Casa Avanza, llega para dar mejores condiciones de hábitat a familias del barrio Olaya en las calles 32 y 34 del sector Ricaurte y la carrera 54 del sector 11 de Noviembre, donde asignará 100 subsidios que cambiarán la casa y la vida de las personas beneficiarias.

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Para barrios en zonas urbanas, como Olaya, el monto del subsidio será de 12 Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). El subsidio se empleará en arreglos de baños y cocinas, también en recubrimientos de pisos y muros, instalación de ventanas y puertas, mantenimiento de fachadas; todo esto dependerá de la necesidad de cada vivienda.

El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito, Corvivienda, que ejecuta el programa, realizará en esta zona las preinscripciones a la oferta de subsidios del 28 al 30 de abril, días en que los equipos técnicos de la entidad estarán recopilando, casa a casa, la información y documentos que son requeridos para la postulación.

La verificación de la documentación entregada se hará del 4 al 7 de mayo y el día 8 de ese mismo mes se publicará en la página web: corvivienda.gov.co , el listado de los hogares preinscritos, no habilitados y habilitados. Estos últimos son los que participarán en el sorteo público, el 15 de mayo, con el cual se seleccionará a los beneficiarios.

Es importante resaltar que Corvivienda, dentro de cada una de las zonas a impactar, asignará un número de subsidios que no será superior al 50% de los ofertados en cada barrio y/o sector focalizado, a hogares con las siguientes variables de priorización: familias víctimas del conflicto armado, en condición de pobreza extrema, con miembros en condición de discapacidad, con madres cabeza de hogar y familias damnificadas de desastres naturales, calamidad pública o emergencias.

Con lo anterior se busca que los hogares que logren acreditar por lo menos una de las variables, puedan ser merecedores de la asignación del subsidio, sin someterse a sorteo público, siempre y cuando la oferta no supere la demanda.

“Estos subsidios no solo mejoran la estructura física de la vivienda, sino también la salud física y mental de las familias en tanto mejoran sus condiciones de habitabilidad y con ello, desde la entidad, aportamos a eliminar los factores que inciden en el crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema”, aseguró Gissela Román Gerente de Corvivienda.

El hogar que aspire a tener este subsidio de mejoramiento deberá acreditar la calidad de propietario, poseedor u ocupante de la vivienda que se postula, la cual debe contar con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, a falta de estos se debe verificar que cuente con fosa séptica o con sistemas alternativos de abastecimiento de agua. La vivienda NO podrá estar ubicada en zona de alto riesgo no mitigable, zona de protección ambiental o zona de afectación por obra pública.

Estos y otros requisitos pueden ser verificados en en la Resolución 148 del 16 de abril de 2026 que se encuentra en el apartado de Mi Casa Avanza del sitio Web de la entidad.