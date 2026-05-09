“No te voy a tener el día de las madres”, el triste adiós a la subteniente Jenyfer Marciales

Este sábado 9 de mayo se realizaron las honras fúnebres de la subteniente Jenyfer Marciales en el cementerio Los Olivos, ubicado en el kilómetro 7 de la vía hacia el municipio de Puerto Colombia.

En medio del último adiós, la Policía Nacional rindió honores a quien se desempeñaba como comandante de la estación de Policía de Providencia y que fue hallada sin vida hace una semana.

Durante la ceremonia, su madre mostró entre lágrimas el difícil momento que atraviesa la familia, especialmente en vísperas de la celebración del Día de las Madres.

“No te voy a tener el Día de las Madres”, dijo la mujer, visiblemente afectada.

Por su parte, Leidy Marciales, hermana de la oficial, pidió que las autoridades continúen adelantando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

“Queremos que sigan adelantando todos los procesos. En medio de este momento tan duro, nosotros como familia estamos sacando fuerzas. Jenyfer siempre defendió su uniforme”, expresó.

Finalmente, la familia solicitó que la investigación del caso sea trasladada a Bogotá, con el fin de centralizar el proceso y agilizar los avances en las indagaciones.