Más de 1.300 policías reforzarán seguridad por el Día de las Madres en Barranquilla

Barranquilla y su área metropolitana contarán con un refuerzo de más de 1.300 policías durante la celebración del Día de las Madres, una de las fechas que históricamente registra mayores alteraciones de orden público y casos de violencia intrafamiliar en el país.

“El despliegue institucional busca garantizar que las familias puedan disfrutar de esta fecha especial en un ambiente de tranquilidad y sana convivencia”, aseguró el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez al anunciar el plan de seguridad que se ejecutará durante el fin de semana.

El operativo se concentrará en zonas de alta afluencia de personas, como centros comerciales, restaurantes, parques, establecimientos nocturnos, playas y sitios turísticos, donde las autoridades esperan una alta movilidad de ciudadanos y visitantes.

La estrategia será desarrollada de manera articulada entre la Policía Nacional, el Ejército y las administraciones municipales y distritales. Además del aumento del pie de fuerza, el plan contempla vigilancia aérea con el helicóptero Halcón, monitoreo mediante drones y cámaras inteligentes, así como apoyo de unidades de inteligencia, investigación criminal y el GAULA.

Prevenir hechos de intolerancia

Uno de los enfoques principales estará dirigido a prevenir hechos de intolerancia y violencia basada en género. Para ello, la Patrulla Púrpura intensificará las labores de acompañamiento y atención a mujeres víctimas de agresiones o situaciones de riesgo durante las celebraciones.

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Las autoridades también anunciaron presencia permanente de unidades de protección al turismo en las playas y sectores turísticos del área metropolitana, con el fin de reforzar la seguridad de residentes y visitantes.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía a evitar excesos en el consumo de alcohol, respetar las normas de convivencia y acudir a las líneas de emergencia 123 y 155 para reportar cualquier situación que afecte la seguridad o la integridad de las personas.