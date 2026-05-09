ESE Universitaria del Atlántico suma 26 camas y mejora su capacidad hospitalaria

La capacidad de atención de la E.S.E. Universitaria del Atlántico (UNA), en Barranquilla, continúa en proceso de recuperación. La Superintendencia Nacional de Salud verificó la entrada en funcionamiento de 26 nuevas camas de hospitalización, una medida con la que se busca responder al aumento en la demanda de servicios médicos en el departamento.

Lea también: Nueva EPS anunció nuevo gestor farmacéutico para usuarios subsidiados en el Atlántico

La ampliación contempla 16 camas para hospitalización de adultos y otras 10 destinadas a la atención en salud mental, un servicio que ha registrado mayor presión asistencial en la región Caribe. Con esta incorporación, la institución espera mejorar los tiempos de atención y ampliar la cobertura para los usuarios del sistema público de salud.

Según el informe técnico de la Dirección de Medidas Especiales para Prestadores de Servicios de la Supersalud, el fortalecimiento no solo incluye infraestructura hospitalaria, sino también la vinculación de personal asistencial y equipos multidisciplinarios que respaldarán la operación de los nuevos servicios.

Seguimiento de Supersalud

La E.S.E. Universitaria del Atlántico es actualmente la única red pública de mediana y alta complejidad habilitada en el departamento. Desde que comenzó la medida especial de intervención, en agosto de 2025, la ocupación hospitalaria pasó del 33 % al 83 %, un indicador que refleja la recuperación gradual de su capacidad operativa.

En medio del proceso de reorganización también fueron habilitados servicios como fisioterapia, urología, cardiología y hospital día, además de la reapertura de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), considerada clave para descongestionar la atención hospitalaria en Barranquilla y municipios cercanos.

La Superintendencia de Salud señaló que el seguimiento a las entidades intervenidas busca corregir fallas en la prestación de servicios, garantizar la atención de los pacientes y fortalecer el uso adecuado de los recursos públicos del sistema de salud.