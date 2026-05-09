Así reaccionaron el alcalde Char y el gobernador Verano por la muerte de Germán Vargas Lleras

La muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras sigue generando reacciones en el campo político del país. En el Atlántico, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador Eduardo Verano expresaron su pesar y destacaron el legado que dejó el dirigente en el país y en la región Caribe.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el alcalde Alejandro Char calificó a Vargas Lleras como uno de los grandes estadistas de Colombia y lamentó su fallecimiento. El mandatario distrital también envió condolencias a sus familiares y personas cercanas, resaltando su trayectoria y aporte a la vida pública nacional.

“Con profundo dolor recibimos esta noticia. Hoy parte de este mundo uno de los grandes estadistas de este país, un verdadero patriota. Desde Barranquilla, y de parte de toda mi familia, enviamos un sentido pésame a su hija, hermanos y seres queridos. Descansa en paz, Germán”, dijo el alcalde Alejandro Char.

“Su liderazgo fue fundamental para sacar grandes obras”

Por su parte, el gobernador Eduardo Verano aseguró que la muerte del exvicepresidente representa una pérdida importante para el país. Además, recordó el papel que desempeñó en la ejecución de proyectos que contribuyeron al desarrollo del Atlántico en áreas como infraestructura, agua potable, saneamiento básico y vivienda.

“Lamento profundamente la partida de Germán Vargas Lleras, un hombre que dejó una huella importante en la transformación del Atlántico (...) A su familia, amigos y seres queridos, toda mi solidaridad y un abrazo fraterno en este difícil momento”, sostuvo el mandatario departamental

Verano señaló que varias de las obras impulsadas durante la gestión de Vargas Lleras tuvieron impacto directo en la transformación de distintos municipios del departamento, razón por la cual destacó su liderazgo y capacidad de gestión dentro del Gobierno nacional.

“Su liderazgo fue fundamental para sacar adelante grandes obras de infraestructura, proyectos de saneamiento básico, agua potable y vivienda”, dijo.

Las reacciones de ambos mandatarios se suman a los mensajes de dirigentes políticos y autoridades de diferentes sectores del país, que durante las últimas horas han expresado condolencias y reconocimiento a la trayectoria pública del exvicepresidente colombiano.