Familiares despiden a la subteniente Jenyfer Marciales en Barranquilla y claman por respuestas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Familiares despiden a la subteniente Jenyfer Marciales en Barranquilla y piden respuestas

La familia de la subteniente Jenyfer Marciales, comandante de la estación de Policía de Providencia encontrada sin vida, pidió que la investigación del caso sea trasladada a Bogotá para su centralización y avance.

Le podría interesar: Defensa de subteniente Jenyfer Marciales pide esclarecer su muerte y no descarta ninguna hipótesis

“Nos gustaría, pues, que ahí es donde se llevará el tema investigativo, en esta ciudad”, expresó Leidy Marciales, hermana de la oficial, en diálogo con 6AM W, quien añadió que actualmente el proceso está en manos de abogados en la capital.

¿Qué sigue en el caso de Jenyfer Marciales?

La familia señaló que aún se encuentran en procesos funerarios y a la espera de resultados forenses.

“Estamos en los procesos funerarios hoy, entonces es muy pronto para saber, digamos, resultados de necrosis y demás, porque pues eso toma un tiempo para tener resultados esperados”, indicó.

Sobre el caso, Leidy Marciales manifestó: “Queremos que se esclarezcan las cosas por los conductos que son y ojalá sea en Bogotá, en Bogotá que todo esté más centralizado y con todos los procesos que llevamos con la Fiscalía”.

¿Cómo recuerda la familia a Jenyfer Marciales?

Asimismo, recordó a su hermana como una persona con vocación policial desde joven y agradeció el apoyo recibido en medio de la situación.

“Agradecer también a las personas que nos han apoyado en este momento”, concluyó.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 06:58 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo: