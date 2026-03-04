Hable con elPrograma

04 mar 2026 Actualizado 02:15

Germán Vargas Lleras reapareció en la escena pública en video de Cambio Radical antes de elecciones

Su aparición vuelve a generar expectativa sobre su futuro político y el papel que podría jugar en las campañas presidenciales.

Germán Vargas Lleras. Foto: (Colprensa - Lina Gasca)

Laura Daniela Duarte@laurad_duarte

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras reapareció este martes 3 de marzo en un video del partido Cambio Radical de cara a las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo.

Vargas Lleras había estado alejado del escenario político durante varios meses por problemas de salud. Había sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas, entre ellas procedimientos neurológicos, e incluso viajó a Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

Ahora, con este video, el exvicepresidente vuelve a la escena en un momento clave. Y su partido buscaría confirmar que estaría bien de salud.

