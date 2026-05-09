Mundial 2026: Habrá tres ceremonias distintas de inauguración una de ellas con un artista colombiano. Imagenes: GettyImages

A tan solo unos días del inicio de uno de los eventos más esperados del mundo deportivo, el Mundial 2026, la FIFA anunció que México, Estados Unidos y Canadá tendrán tres ceremonias históricas para la inauguración del Mundial 2026 con una amplia gama de artistas internacionales.

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Esta expansión responde a la magnitud de un torneo que, por primera vez, contará con 48 selecciones y se distribuirá en tres naciones: México, Canadá y Estados Unidos. La FIFA busca que cada sede inaugural tenga su propio “momento Super Bowl”, elevando el perfil comercial y cultural del evento a niveles nunca antes vistos.

¿Quiénes son los artistas que harán parte de la inauguración del Mundial 2026?

La FIFA ya anunció una lista de artistas de talla internacional que representan la diversidad de cada una de las regiones anfitrionas.

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Partido inaugural en México:

En el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde la Selección Mexicana tendrá el primer partido, se espera una producción que rinda homenaje a la rica herencia futbolera del país con: Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules y como apuesta internacional: Tyla, Danny Ocean y J Balvin.

Partido inaugural en Canadá:

Por su parte, en Canadá, los artistas Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara han sido vinculados como una de las figuras centrales para la ceremonia en Vancouver, aportando el toque de gala y orgullo nacional canadiense.

Partido inaugural en Estados Unidos:

En Estados Unidos, se ha confirmado que la superestrella del pop Katy Perry, Lisa de Blackpink, Future y Sanjoy serán los encargados de encabezar el espectáculo previo al enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay.

La FIFA ha proyectado una audiencia que superará los miles de millones, esto, con el fin de consolidar al fútbol como el deporte dominante en la región para la próxima década.

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Estos talentos darán vida al Álbum Oficial del Mundial de la FIFA 2026, en el que también participará la colombiana Shakira, quien junto al cantante nigeriano Burna Boy, se encargará de interpretar la canción ‘Dai Dai’.

Shakira: “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA

Hace pocos días, a través de sus redes sociales oficiales, la barranquillera publicó un video con varios de sus bailarines en la grama del Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil, en esta pieza visual la artista muestra el primer adelanto de esta canción que será la oficial del Mundial 2026.

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