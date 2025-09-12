“Katy Perry: Night of a Lifetime” el concierto de la estrella del pop que llega a las pantallas

El streaming Universal+ anuncia que llega a su plataforma “Katy Perry: Night of a Lifetime”, el recital que brindó la estrella mundial del pop en el emblemático Central Hall Westminster en Londres, donde despidió el 2024 con un show en el que repasó las canciones más exitosas de su carrera y en el que también presentó su séptimo álbum de estudio “143”.

El show es una experiencia sensorial gracias a la habilidad de Katy Perry para interpretar sus canciones con magnetismo, presencia escénica y vestuario acorde a sus diferentes producciones musicales, desde lo más histriónico y divertido propio del álbum “Teenage Dream” hasta el tono futurista de “143”, un disco sobre el empoderamiento femenino.

Cortesía: Universal+ Ampliar

En este show, que ya está disponible a través de Universal+, se podrán ver memorables interpretaciones de la artista de sus grandes hits, entre ellos, “Firework”, “E.T.”, “Dark Horse”, “Part of Me” “Roar”, “Woman’s World”, “I Kissed a Girl”, “Hot ‘n’ Cold”, “California Gurls” y “Last Friday Night (T.G.I.F.)”, entre muchísimos otros. “Night of a Lifetime” se destaca por brindar un adelanto de lo que eventualmente sería el estilo de su ambicioso “Lifetimes Tour”, la gira que este año está brindando la estrella pop, que comenzó en México en abril y que luego continuará por Estados Unidos, Australia, Canadá, Argentina, Brasil y Chile.

“Katy Perry: Night of a Lifetime” y todo el contenido de Universal+ también se transmite en los canales premium: Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, disponibles en los principales operadores de TV paga de la región.