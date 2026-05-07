Prográmese con el Estadio de Monterrey en el Mundial 2026: estos son los partidos que albergará

El Estadio BBVA cambiará temporalmente su nombre a Estadio Monterrey durante la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La modificación responde a las normas de la FIFA, que prohíben el uso de marcas comerciales o nombres de patrocinadores no oficiales en los escenarios sede del torneo.

El denominado Estadio Monterrey albergará un total de cuatro compromisos del Mundial 2026: tres partidos correspondientes a la fase de grupos y un encuentro de octavos de final, programado para el lunes 29 de junio de 2026.

Este moderno escenario, inaugurado en 2015, es la casa de Monterrey y se ha convertido en uno de los estadios más innovadores del continente. Además de su diseño arquitectónico, destaca por contar con soluciones energéticas sostenibles y tecnología de baja tensión, convirtiéndose en el primer estadio de América en recibir la certificación plata LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

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Más allá del fútbol mexicano, el recinto ha sido sede de importantes eventos deportivos internacionales. Entre ellos se destacan varios encuentros del Campeonato W de la Concacaf 2022, incluida la final en la que Selección de Estados Unidos Femenina derrotó 1-0 a Selección de Canadá Femenina.

El estadio también ha acogido conciertos de artistas internacionales como Coldplay, Bad Bunny y Justin Bieber, consolidándose como uno de los recintos multipropósito más importantes de México.

De esta manera, Monterrey se prepara para convertirse en una de las ciudades protagonistas del Mundial 2026, con un estadio moderno, sostenible y listo para recibir a miles de aficionados de todo el mundo.

Detalles del estadio

Nombre: Estadio Monterrey

Ubicación: Guadalupe, Nuevo León, México

Capacidad: 53,500

Inauguración: 2015

Calendario de partidos en el Estadio Monterrey

Zona de grupos

Domingo, 14 de junio 2026

Partido 12 – Suecia vs Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey

Sábado, 20 de junio 2026

Partido 36 – Túnez vs Japón – Grupo F - Estadio Monterrey

Miércoles, 24 de junio 2026

Partido 54 – Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A -Estadio Monterrey

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Dieciseisavos de final

Lunes, 29 de junio 2026

Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey