J Balvin: el colombiano más escuchado en la historia de Spotify

J Balvin continúa consolidando su legado como una de las figuras más influyentes de la música global. Se posiciona como el colombiano más escuchado en la historia de Spotify.

ELMONT, NEW YORK - SEPTEMBER 07: J Balvin attends the 2025 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 07, 2025 in Elmont, New York. (Photo by Dia Dipasupil/FilmMagic) / Dia Dipasupil Ampliar ELMONT, NEW YORK - SEPTEMBER 07: J Balvin attends the 2025 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 07, 2025 in Elmont, New York. (Photo by Dia Dipasupil/FilmMagic) / Dia Dipasupil Cerrar

En el marco de su aniversario número 20, la plataforma reveló por primera vez el listado de los artistas más reproducidos de todos los tiempos.

Acompañado del mensaje: “En celebración de los 20 años de Spotify, estamos revelando por primera vez a los artistas más reproducidos de todos los tiempos”.

Dentro de este exclusivo ranking global donde figuran nombres como Taylor Swift, Drake y The Weeknd solo dos artistas latinos logran entrar al Top 20: Bad Bunny y J Balvin.

De ellos, Balvin no solo destaca por su trayectoria, sino por ser el único colombiano en la lista, reafirmando su rol como máximo exponente del país en la era del streaming.

Su impacto se refleja en cifras extraordinarias que lo ubican entre los artistas más consumidos del planeta, con una audiencia global masiva y constante.

Este nivel de alcance no solo habla de popularidad, sino de un vínculo sostenido con millones de oyentes alrededor del mundo, algo reservado para muy pocos en la industria.

Más información Alejandro Sanz sorprendió a la cantautora italiana Laura Pausini durante su concierto en Bogotá

Con más de 15 años de trayectoria, y tras haber sido en 2018 el artista más escuchado del mundo en Spotify.

J Balvin ha abierto puertas, marcado tendencias y llevado el sonido colombiano a nuevos niveles.

Hoy, su presencia en este ranking es más que un reconocimiento: es una declaración.

J Balvin saca la cara por Colombia y se consolida como su mayor embajador en la historia del streaming.