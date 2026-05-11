Cepeda y Vargas Lleras coincidieron que debe haber un diálogo nacional: Expresidente Ernesto Samper

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El exmandatario Ernesto Samper cuestionó en 6AM W la afirmación de Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en la que afirmó: “Por ningún motivo, frase célebre de mi papá, podemos entregarle este país a Cepeda”

Samper enfatizó no estar de acuerdo con la afirmación y la calificó previsible desde el punto de vista de Vargas Lleras. "Coincidieron Vargas y Cepeda en que haya un diálogo nacional y que se aproxime a lo que queremos fundamental para el país”.

“Es una propuesta muy del lado de Carlos Lleras; una cosa es ganar con unas banderas y otra es gobernar con el país y eso lo tienen claro tanto Cepeda como Germán.” Ernesto Samper.

¿Por qué Vargas Lleras no llegó a la Presidencia?

El expresidente destacó el trabajo de Vargas Lleras como vicepresidente y que la carrera política de él debió terminar con una candidatura a la presidencia en este momento.

“Germán Vargas Lleras era el más opcionado para haber representado sus intereses, era una figura multifacética y se movía como un pescado en el Congreso, una persona estudiosa; era un político al estilo Turbay”, enfatizó el expresidente.

Por otro lado, destacó los siete años de columnas de Germán Vargas Lleras y los calificó como sorprendentes: “Pocas veces el periodismo tuvo un análisis tan serio y documentado”.

“Hoy en día estaban todas las condiciones para ser un candidato del Centro Radical, como era su movimiento, porque traía gente de lado y lado, y contaba con una experiencia de gobierno envidiable”, exmandatario Samper.

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