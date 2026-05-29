Ya está disponible en Santander la vacuna contra la influenza con la cepa 2026

La Secretaría de Salud de Santander anunció la llegada de la vacuna contra la influenza con la cepa 2026. Esta vacuna ya se encuentra disponible en los puntos de vacunación habilitados del departamento.

Las autoridades hicieron un llamado a las personas que hacen parte de los grupos priorizados para que acudan a vacunarse y refuercen su protección frente a esta enfermedad respiratoria.

“Ya está disponible la vacuna contra la influenza en su última cepa, la 2026, en todos los puntos de vacunación del departamento de Santander”, señaló Edwin Prada, secretario de Salud departamental.

¿Quiénes pueden vacunarse?

Gestantes con más de 14 semanas de embarazo.

Niños y niñas desde los 6 meses hasta los 5 años.

Personal de talento humano en salud.

Personas mayores de 60 años.

Personas con patologías o sistemas inmunológicos comprometidos.

Convivientes de menores con diagnóstico de cáncer.

Desde la Secretaría de Salud recordaron que la vacuna es gratuita, segura y forma parte de las estrategias para prevenir complicaciones asociadas a la influenza, especialmente en las poblaciones con mayor riesgo.

Las dosis ya se encuentran disponibles en todas las IPS habilitadas para vacunación en el departamento.