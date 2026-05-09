Confirman pena de 4 años de cárcel para el ‘Tuerto Gil’ por intervenir en extradición de ‘Santrich’

La Corte Suprema de Justicia confirmó en las últimas horas la condena de 4 años y 5 meses de prisión contra el exsenador santandereano Luis Alberto Gil Castillo, por su participación en maniobras para interferir procesos judiciales en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según informó la Sala de Casación Penal, el excongresista fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.

La investigación estableció que entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, Gil Castillo se habría concertado con otras personas para cometer delitos contra la administración pública y la seguridad pública. De acuerdo con la sentencia, el exsenador intervino ilegalmente ante el entonces fiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo Casas, con el propósito de favorecer a personas que tenían procesos en esa jurisdicción.

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La Corte señaló que el excongresista buscó influir de manera indebida en funcionarios de la JEP para “torpedear el normal desarrollo de procesos judiciales”, conducta por la que también pretendía obtener beneficios económicos irregulares.

En el fallo se menciona además el caso del exjefe guerrillero de las Farc Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, proceso en el que Bermeo Casas ya había intervenido.

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En la decisión, la sala concluyó que durante el proceso judicial no se vulneraron los derechos ni las garantías del exsenador. “La sala no observa transgresión a los derechos y garantías de Luis Alberto Gil Castillo”, precisó el alto tribunal.

La sentencia ratifica la responsabilidad penal del exdirigente político santandereano en uno de los casos más sonados de presunta corrupción e interferencia en procesos adelantados por la JEP.