Gobierno Nacional entregó más de 500 hectáreas de Miralindo en La Virginia, Risaralda, a campesinos

Pereira

En total fueron entregadas 582 hectáreas del predio Miralindo, ubicado en el municipio de La Virginia, a asociaciones campesinas y familias víctimas del conflicto armado, como parte del proceso de Reforma Agraria impulsado en el país.

Durante su intervención, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló que este terreno, vinculado en el pasado al narcotráfico y que permaneció durante más de una década bajo administración del Ministerio de Defensa, hoy cambia de propósito para convertirse en una oportunidad de desarrollo rural y reparación social.

La funcionaria resaltó que el lote ya no será destinado a proyectos militares, como en algún momento se planteó con el eventual traslado del Batallón San Mateo, sino que ahora tendrá una vocación agrícola enfocada en beneficiar a las comunidades rurales y víctimas del conflicto.

“Son bienes provenientes del narcotráfico, resultado del acaparamiento de tierras y de hechos que costaron muchas vidas. Y todavía seguimos exigiendo verdad sobre todo lo que ocurrió aquí. Nuestro compromiso, hoy y siempre, es impulsar, desde cada espacio, la Reforma Agraria que necesita Colombia para convertirse en una gran potencia agroalimentaria”, señaló la ministra Carvajalino.

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Siguen las protestas en Marsella por una comunidad indígena que fue trasladada desde Bogotá

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que los bienes relacionados con economías ilegales deben ser recuperados para el servicio de la comunidad y la producción agropecuaria, insistiendo en que la tierra debe regresar a manos campesinas y convertirse en un escenario de transformación y legalidad.

“Hoy se confirma una decisión del Estado: la tierra no debe estar en manos de quien simplemente la posee, sino de quienes la necesitan y la trabajan; de quienes verdaderamente la merecen: ustedes”, afirmó el ministro Sánchez.

La entrega beneficiará a 10 asociaciones campesinas y a cerca de 40 familias víctimas del conflicto armado, quienes desarrollarán proyectos productivos en el predio bajo esquemas de uso agrícola y organización comunitaria.

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Polémica en Risaralda

El proceso, sin embargo, continúa generando controversia en Risaralda. Sectores políticos, ambientales y autoridades locales han cuestionado la falta de concertación previa y han advertido posibles impactos sobre el territorio, especialmente por la presencia del bosque seco tropical Guásimo, considerado uno de los ecosistemas más sensibles del departamento.

Pese a las críticas, el Gobierno Nacional defendió la decisión y aseguró que no se tocó el ecosistema y que la reforma agraria busca devolverle la tierra a quienes históricamente han sido excluidos, transformando predios ligados al conflicto y al narcotráfico en espacios de producción, arraigo y desarrollo rural.

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