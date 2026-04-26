Pereira inaugura el Ecoparque El Vergel, obra turística que beneficiará a más de 734 mil personas

Pereira estrenó oficialmente el Ecoparque El Vergel, una obra turística y ambiental liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Foto: FONTUR

Pereira dio un nuevo paso en su apuesta por el turismo sostenible con la entrega oficial del Ecoparque El Vergel, una obra de infraestructura turística y ambiental que impactará a más de 734.000 habitantes del Área Metropolitana Centro Occidente.

La entrega fue liderada por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, en un proyecto ejecutado a través de Fontur, en articulación con la Alcaldía de Pereira y la Sociedad de Mejoras de Pereira.

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La obra contó con una inversión superior a 14 mil millones de pesos, de los cuales el 75 % fue aportado por el Gobierno nacional y el 25 % por el municipio, mientras que la Sociedad de Mejoras de Pereira entregó el terreno de 22 hectáreas, además de los estudios y diseños técnicos.

Entre las nuevas áreas construidas se destacan más de 6.500 metros cuadrados de infraestructura, que incluyen senderos ecológicos, zona deportiva y un escenario cultural, espacios diseñados para el disfrute de la ciudadanía y la apropiación del territorio.

Según el Ministerio de Comercio, el Ecoparque busca consolidarse como un referente de turismo sostenible en el Eje Cafetero, al promover la protección de los ecosistemas, el uso responsable del espacio público y la integración de las comunidades con su entorno natural.

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En su primera fase, el Ecoparque proyecta la vinculación de al menos 10 personas en labores administrativas, ambientales, comerciales y de atención al visitante. Además, los espacios gastronómicos operarán bajo un esquema que priorizará a emprendedores locales.