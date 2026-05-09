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09 may 2026 Actualizado 02:53

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Cúcuta

Desde Norte de Santander, el senador Edgar Diaz lamentó el fallecimiento de Germán Vargas Lleras

Resaltó su disciplina política y amor por el país.

Germán Vargas Lleras (Crédito: Gabriel Aponte/Getty Images via 2018 Americas Initiative Presidental Debate)

Germán Vargas Lleras (Crédito: Gabriel Aponte/Getty Images via 2018 Americas Initiative Presidental Debate)

Germán Vargas Lleras (Crédito: Gabriel Aponte/Getty Images via 2018 Americas Initiative Presidental Debate)
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Norte de Santander

Desde Norte de Santander, líderes políticos de Cambio Radical, lamentaron el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. El senador Edgar Díaz resaltó su compromiso y aseguró que le aprendió a amar incondicionalmente a Colombia y trabajar por el bienestar de todo un país.

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“La verdad, una triste noticia para Colombia, un hombre que pudo haber sido un presidente de los más capaces, un gran estadista, una gran persona muy inteligente, una persona que tenía el país en la cabeza, un hombre que siempre estuvo dispuesto a dar todo para ser dirigente de nuestro país, un hombre que tenía todas las capacidades”, dijo Díaz a Caracol Radio.

Envío un mensaje a toda su familia, amigos y compañeros de partido político.

“Nuestra solidaridad para su esposa, para su familia. Se nos va el hombre en el que nosotros teníamos la esperanza y en el que yo creo que todo el país tenía la esperanza de que fuera un presidente, que fuera capaz de generar una gran riqueza y ser un país productor para toda Sudamérica y Latinoamérica”.

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Resaltó que “Colombia pierde al más importante político del último tiempo, estadista, demócrata y un caballero a carta cabal. Cambio Radical, no era tan solo un partido político, sino su sueño de transformación del país”.

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Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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