Crepes & Waffles envía alerta por estafas a su nombre para el Día de la Madre.

Crepes & Waffles envió alerta por estafas a su nombre para el Día de la Madre. Foto: Crepes & Waffles y Getty Images.

Este domingo 10 de mayo se celebra el Día de la Madre en Colombia, una fecha especial para compartir en familia y consentir a la ‘reina’ de la casa, quienes son las encargadas de ‘traernos al mundo’, como se dice coloquialmente, y darle luz a nuestras vidas.

Pese a hacer una ocasión espcial, en esta fecha se presentan muchos casos de riñas, maltratos y homicidios que opacan este día de celebración. Asimismo, los delincuentes aprovechan para cometer estafas.

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En una de las más recientes estafas que circulan por redes sociales, los delincuentes están usando el nombre de la cadena de restaurantes Crepes & Waffles y ofrecen dinero en efectivo y bonos de regalo.

Varios usuarios reportaron haber recibido un mensaje en el que se les manifestaba que, para participar, debían acceder al enlace enviado y llenar un formulario con sus datos personales para poder obtener el supuesto beneficio.

Ante esta situación y los reportes en diferentes plataformas, por medio de sus canales oficiales, la cadena emitió un comunicado en el que señala que se trata de una estafa y dio una recomendación a sus clientes.

“Hemos recibido reportes de un falso concurso hecho por Crepes & Waffles a través de medios de difusión como Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok”, manifestó Crepes & Waffles en el comunicado.

La cadena de restaurantes informó que no están realizando ni promoviendo un concurso ni entregando bonos de regalos por la celebración del Día de la Madre. Debido a esto, sugirieron hacer caso omiso a estos mensajes.

“Crepes & Waffles no está realizando, por ningún medio digital, un concurso (o actividades similares) para entregar dinero o certificados de regalo para el Día de la Madre. Por lo anterior, haga caso omiso a cualquier tipo de información al respecto, no proporcione información ni ingrese al enlace”, agregó la compañía.

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Por último, el restaurante dio a conocer que reportaron esta modalidad de estafa a las autoridades competentes, que iniciaron las investigaciones pertinentes.

“Hemos dado reporte sobre esta modalidad de estafa a las autoridades competentes”, concluyó Crepes & Waffles.

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