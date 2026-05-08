Día de las madres en Colombia: ¿Qué se celebra el 10 de mayo? Origen y explicación de la fecha

En Colombia año tras año, y también diferentes partes del mundo, se suele celebrar el Día de la Madre, fecha que se le dedica a quienes fueron las encargadas de ‘traernos al mundo’, como coloquialmente se dice en el país.

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Ahora, en todo el mundo esa fecha no es la misma. Aunque es en mayo, como tal, en algunos países el día de este mes en el que se celebra la vida de las madres es diferente.

¿Cuál es el origen del Día de la Madre?

A nivel mundial, el origen de esta conmemoración a la labor de las madres se dio en mayo de 1908, cuando Anna Jarvis quiso rendirle un tributo a su madre, Anne Reeves Jarvis, en una iglesia de Virginia luego de que falleciera, tres años antes, en 1905.

En ese sentido, Jarvis se convirtió en la primera persona en homenajear el Día de la Madre en Estados Unidos, pero no fue hasta 1914 cuando el expresidente Woodrow Wilson firmó un proyecto de ley para reconocer este día como fiesta nacional.

Sin embargo, esta festividad ya tenía antecedentes en las sociedades antiguas, en Grecia, por ejemplo, con la diosa Rea. “ Rea no solo era la diosa de la fertilidad y la maternidad , sino que era considerada la madre de la humanidad por haber dado a luz a Hestia, Hades, Deméter, Poseidón, Hera y Zeus”, explica la reconocida revista National Geographic.

Es así como los griegos al iniciar cada primavera rendían tributo a esta diosa.

Entonces, ¿cuándo se celebra en Colombia?

Pues bien, en Colombia el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo, año tras año, y esto no por tradición, sino porque la ley así lo dicta.

Desde 1925, con la Ley 28, el Congreso de la República decretó las fiestas nacionales de la Bandera y de la Madre.

De esta forma, en el artículo 4, se estipuló que todos los años será el segundo domingo de mayo en el que se festeja este día.

Así, para este 2026, la fecha es el próximo domingo, 10 de mayo.

¿Qué actividades se pueden hacen en el Día de la Madre?

¿Cómo celebrar el Día de la Madre?

Aunque no hay una actividad puntual que se haga para celebrar a las madres, sí hay algunos planes que en varios lugares usted puede hacer junto a su ser querido. Dentro de estos, los siguientes:

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Para este día puede preparar o comprar un desayuno sorpresa.

Puede realizar algún regalo personalizado, como un video, una carta o algún tipo de manualidad.

Alguna experiencia gastronómica puede ser un buen detalle, desde cocinar algo en específico o ir a algún restaurante.

Este día también puede ser un día de relajación y tranquilidad, esto por medio de un día de spa.

Una salida de compras y cambio de look puede ser un plan poco común pero interesante para celebrar este día.

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