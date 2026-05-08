¿Sol o fuerte lluvia? Clima para el Día de la Madre en Bogotá, Cundinamarca y más regiones

De fondo: Imagen de una persona sosteniendo con una mano una sombrilla y con la otra comprobando si está lloviendo (Crédito: Getty Images)

El Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), ha compartido el informe de predicción del clima del viernes 8 al domingo 10 de mayo, en donde se reveló que durante estos días se presentarán precipitaciones frecuentes e incluso intensas lluvias en varias regiones del país.

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¿Cómo estará el clima en Colombia el 10 de mayo de 2026, día de las madres?

El último día de la semana, se prevén lluvias en buena parte del territorio nacional, con mayor intensidad y cobertura en la Amazonía, el sur de la Orinoquía y sectores del centro y occidente de la región Andina, donde se pronostican los acumulados más significativos del fin de semana, incluyendo el día de la madre.

Región Andina

Antioquia, Eje Cafetero, Valle del Cauca y sectores de Cundinamarca, Bogotá y Tolima: se espera nubosidad variable y abundante, con lluvias de moderada a fuerte intensidad.

En Caldas, Risaralda, Quindío, Huila y zonas del occidente y sur de Boyacá: las lluvias serán más probables durante la tarde y la noche.

Región Caribe

Córdoba, sur de Bolívar y Sucre: Se espera cielo entre despejado y parcialmente cubierto, acompañado de lluvias débiles y esporádicas en pequeños sectores de estos territorios.

Magdalena, Cesar y La Guajira: Predominarán condiciones más secas, aunque no se descartan algunas lluvias aisladas al final de la tarde y durante la noche.

Región Pacífica

Chocó y el norte del Valle del Cauca: se prevé cielo cubierto durante gran parte del día, con lluvias intensas y frecuentes.

Cauca y Nariño: se esperan precipitaciones entre moderadas y fuertes, con mayor actividad en horas de la tarde y la noche.

Región Orinoquía

Meta, Casanare, el piedemonte llanero y amplios sectores de Vichada: persistirán las condiciones nubosas, con lluvias entre moderadas y localmente fuertes en el sur de la región.

Arauca: las precipitaciones continuarán siendo aisladas y de menor intensidad.

Región Amazónica

Caquetá, Putumayo y Amazonas: Se mantendrá el panorama lluvioso, con precipitaciones generalizadas de moderada a fuerte intensidad. Se destacan acumulados pluviales elevados en a lo largo del día.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Se espera cielo parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias, aunque podrían presentarse algunas precipitaciones ligeras.

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Recomendaciones generales

En caso de posibles precipitaciones fuertes, tenga en cuenta:

Estar atento al estado de las vías, principalmente en áreas de los departamentos con alerta roja donde la amenaza es alta a causa de la orografía.

principalmente en áreas de los departamentos con alerta roja donde Realizar recorridos preferiblemente en el día e identificar las áreas con amenazas por deslizamientos o derrumbes.

Si el deslizamiento es en una carretera, es necesario informar a las autoridades y conductores para ponerlos en alerta.

para ponerlos en alerta. También es importante evitar el tránsito en zonas de alta pendiente.

Por otro lado, estas son las recomendaciones en caso de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales.

Buscar un refugio seguro. No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas ya que podrían ser objeto de descargas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

en el momento de una tempestad. Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes. Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

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