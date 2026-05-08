Ola de calor extremo golpea a Colombia: regiones en alerta y temperaturas récord, según IDEAM

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió una alerta nacional por altas temperaturas y condiciones de calor intenso que afectan a diversas regiones del país, en especial al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Esta situación llevó a superar récords históricos de temperaturas y a mantener alertas rojas por índices de calor y probabilidad de incendios.

Récords de temperatura superados

De acuerdo con el IDEAM, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está experimentando condiciones de calor intenso con registro de temperaturas. que han superado máximos históricos.

San Andrés Islas

En San Andrés Islas, la estación de Aeropuerto Sesquicentenario registró una temperatura máxima de 33,4 °C el pasado 5 de mayo, superando el récord histórico de 33,0 °C reportado el 6 de mayo de 1998. Adicionalmente, el 6 de mayo también superó este récord con 33,2 °C.

Providencia y Santa Catalina

En este sector, el IDEAM indicó que, aunque la estación El Embrujo no ha superado el récord histórico oficial de 33,1 °C (registrado el 4 de mayo de 2016), el monitoreo ha reportado temperaturas entre 34 °C y 36,5°C en Santa Catalina y La Granja Municipal (Old Town-Casco Viejo). Elsy Bar ha reportado máximas de hasta 38 °C para su sector.

Alertas por calor extremo

El IDEAM mantiene la alerta naranja por índice de calor en el archipiélago, lo que implica una alta probabilidad de agotamiento por calor, especialmente en poblaciones vulnerables como personas mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. También se mantiene alerta naranja por probabilidad de incendio en la cobertura vegetal, ante posibles afectaciones de salud, la pesca, los cultivos y los ecosistemas.

El pronóstico de sensación térmica del IDEAM indica niveles de alerta significativos en varias regiones del país. Los niveles de alerta se definen como: Alerta Amarilla (probabilidad de fatiga y agotamiento por el calor), Alerta Naranja (probabilidad de agotamiento por el calor e insolación) y Alerta Roja (probabilidad de golpe de calor).

Alerta Roja:

Región Caribe: La Guajira, Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba.

Región Andina: Norte de Santander, Santander y Antioquia.

Región Orinoquía: Casanare.

Región Pacífica: Chocó.

Alerta Naranja:

Región Caribe: La Guajira, Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba.

Región Andina: Norte de Santander, Santander, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Tolima.

Región Orinoquía: Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

Región Amazonía: Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

Región Pacífica: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina: San Andrés islas, Providencia y Santa Catalina.

Región Caribe en alerta

Conviene mencionar que los pronósticos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) para la región Caribe indican una alta probabilidad de registrar temperaturas por encima de lo normal durante mayo. La predicción climática del IDEAM prevé anomalías entre +0,5 °C y +1,5 °C respecto al promedio climatológico mensual.

Según se prevé, la intensa ola de calor afectará a varias ciudades de la costa caribeña colombiana durante los próximos días, con temperaturas que superarán los 38 grados Celsius y sensaciones térmicas por encima de los 40 grados.

Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería y Riohacha están entre las ciudades más impactadas por las altas temperaturas, en medio de condiciones climáticas secas que se mantendrán durante el fin de semana.



