Ideam advierte altas temperaturas en la Isla de San Andrés: han superado los 33.4 grados

El IDEAM alerta por altas temperaturas que se han presentado en la última semana en la Isla de San Andrés. Se han registrado temperaturas de hasta 33.4 grados el pasado 5 de mayo, superando el récord reportado en 1998.

“Lo que evidencia la persistencia de condiciones extremas de calor y permite identificar un posible episodio de ola de calor en la isla, debido a la continuidad de días con temperaturas excepcionalmente altas”, indicó el IDEAM.

Incluso, el Ideam indicó que, según los registros del monitoreo climático comunitario de Elsy Bar, se han presentado máximas de hasta 38 grados para este sector.

¿Aumenta la temperatura en Providencia?

Mientras tanto, para la Isla de Providencia se han presentado temperaturas máximas entre 34 y 36.5 grados, aunque no ha superado el récord histórico oficial.

Lea también: Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián correrán juntos en Barranquilla: esto se sabe

“Las condiciones actuales evidencian un incremento importante en las temperaturas del Archipiélago, asociado a factores atmosféricos y oceánicos que favorecen un ambiente más cálido de lo habitual. Esta situación aumenta la sensación térmica, el riesgo de agotamiento por calor y la probabilidad de incendios en la cobertura vegetal, además de generar impactos sobre actividades productivas y ecosistemas estratégicos”, sostuvo el Ideam

Mantienen alerta naranja

El Ideam mantiene la alerta naranja en la Isla de San Andrés debido a la alta probabilidad de agotamiento por calor o insolación, “especialmente en población vulnerable como personas mayores, niños y personas con enfermedades crónicas”.