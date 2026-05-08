“Quien no conoce el proyecto es el presidente Petro”: Galán sobre Regiotram del Norte

“Cuál tren se va a construir: el que se ha venido discutiendo o el que se imagina Petro”: Galán

Siguen las discusiones sobre el Regiotram del Norte, luego de que se conociera que el Gobierno nacional financiará cerca del 82% del proyecto. En un principio se había dicho que el Ejecutivo pondría cerca de un 70%, sin embargo, decidió asumir la parte que se supone pondría la Administración de Carlos Fernanda Galán.

Este lunes, 7 de mayo, durante la firma del otrosí para la licitación del Regiotram, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que a partir de mañana iniciarán las mesas de diálogo en las que el Distrito podrá manifestar sus dudas e inquietudes con respecto a este proyecto.

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En ese sentido, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseveró que “Bogotá está lista” para sentarse a trabajar con la Nación y el Departamento de Cundinamarca en las mesas técnicas para poder avanzar en el Regiotram del Norte. No obstante, planteó una inquietud: “¿de qué proyecto estamos hablando?”.

“Lo digo porque hoy el presidente Gustavo Petro puso un trino a las 10:58 a.m. que dice lo siguiente: ‘ya salen a criticar la entrada de otro tranvía en Bogotá, con críticas falsas. Un tranvía no necesita encerrarse, es convivial con el tráfico mixto y el peatón frena en semáforo’”, afirmó Galán.

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Acto seguido, dijo que eso que plantea el presidente Petro no es lo que está en los documentos técnicos. “La página 19 del documento de aval técnico del Ministerio de Transporte dice lo siguiente, sobre los cerramientos: ‘en la zona urbana de Bogotá, el corredor férreo se proyecta segregado de los demás actores viales, con elementos físicos como cerramientos para impedir la invasión de la línea férrea’”, agregó.

En ese sentido, el alcalde dijo que Petro habla de algo distinto. “El presidente habla de que este proyecto es convivial con tráfico mixto y peatones. Pues en el documento de soporte, de descripción de este proyecto que hace parte del Conpas, en la página 106 dice lo siguiente: ‘para el proyecto del tren de Zipaquirá se cerrarán 84 cruces a nivel, conservando 29 pasos vehiculares y 10 pasos peatonales a nivel’”, agregó.

“El tercer punto que menciona el presidente es que este tren frena en semáforo, dice él textualmente. No es lo que está en los documentos tampoco”, siguió diciendo el mandatario. Debido a esto, Galán indicó que se tiene que revisar cuál es el proyecto que se tiene en mente.

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“El gobernador ha dicho es que la alcaldía no conoce el proyecto. Todo parece indicar que quien no conoce el proyecto es el presidente de la República, porque es una descripción muy distinta la que él hace en su trino de lo que está en los documentos”, puntualizó el alcalde.

Finalmente, dijo que el Distrito tiene una actitud constructiva y que la Alcaldía trabajará para sacar adelante el proyecto. “Debemos tener un debate honesto, un debate real, concreto, sobre lo que está en los documentos y no con trenes imaginarios que no tienen soporte en este momento”, concluyó el mandatario.