Desde el Concejo piden militarizar puestos de votación para blindar a Bogotá

Ante los recientes hechos de inseguridad e intimidación en la capital del país, el concejal de Bogotá Marco Acosta hizo un llamado a la Alcaldía, al Gobierno Nacional y a las autoridades electorales para implementar medidas extraordinarias de seguridad de cara a la jornada electoral presidencial de este domingo.

El cabildante solicitó de manera enfática la militarización estratégica de los puestos de votación y el fortalecimiento de los anillos de seguridad en puntos neurálgicos de la ciudad, para evitar así amenazas y garantizar el derecho al voto.

“Bogotá no puede permitir que el terror, las amenazas o los grupos violentos secuestren la democracia. La seguridad de los votantes debe ser absoluta y el Estado tiene la obligación de responder con contundencia”, dijo el concejal.

La petición surge luego de los disturbios ocurridos en la Universidad Nacional, donde encapuchados generaron pánico y obligaron la evacuación de las instalaciones bajo alerta de posibles explosivos.

El concejal recordó además que la Misión de Observación Electoral ha advertido sobre riesgos extremos de violencia electoral en varias localidades de Bogotá, entre ellas: Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, San Cristóbal, Santa Fe y Sumapaz.