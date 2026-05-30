Cierres viales en Bogotá el 31 de mayo de 2026: Corferias y Plaza de Bolívar

De fondo: Imagen de mesas de votación de la Registraduría (Crédito: Colprensa)

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM) informa que durante la jornada de la primera vuelta de Elecciones para presidente y vicepresidente de la República 2026, el 31 de mayo, habrá cierres en sectores como:

Corferias.

Plaza de Bolívar.

Unicentro.

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Estas son las calles de Bogotá que se cerrarán durante las elecciones del 31 de mayo:

Corferias (mapa 1)

Los cierres se harán entre la carrera 33 y la carrera 44, avenida Américas y la calle 26. El acceso de residentes del sector estará controlado. En todo momento se garantizará el ingreso a equipamientos de salud y el paso de vehículos de emergencia dentro de este perímetro.

Los votantes pueden acceder al sector a través de la calle 26, la carrera 33 y la avenida Esperanza. El ingreso de los votantes a las instalaciones de Corferias se realizará por los puntos habituales sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

Cierres viales en Corferias el 31 de mayo (Crédito: Alcaldía de Bogotá) Ampliar Cierres viales en Corferias el 31 de mayo (Crédito: Alcaldía de Bogotá) Cerrar

Las rutas de TransMiZonal y vehículos particulares que normalmente transitan por la calle 25 deben tomar los siguientes desvíos:

Quienes se dirijan al oriente deben continuar por la calle 26 y conectar con la avenida NQS buscando su recorrido habitual.

Al transitar por la carrera 40 (avenida Pedro León Trabuchi), se deben tomar las siguientes rutas alternas:

Las personas que se dirijan al norte, deben continuar al occidente por la avenida de las Américas, carrera 50 al norte y continuar con su recorrido habitual.

Quienes se dirijan al sur, deben continuar al oriente por la calle 26 para conectar con la avenida. NQS al sur y así continuar con su recorrido habitual.

Nota: Sólo se permite el ingreso de vehículos acreditados, los cuales deben utilizar la ruta avenida de la avenida Américas hasta la carrera 40 donde se ubica el edificio de parqueaderos de Corferias. Los vehículos que pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado podrán ingresar por la avenida el Dorado con carrera 39, punto que tendrá un filtro de seguridad.

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Corferias por escrutinio

El 31 de mayo a partir de las 5:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. se cerrará la calzada norte de la avenida Esperanza entre la avenida de las Américas hasta la carrera 40. Se debe garantizar el acceso controlado a residentes de la zona.

Cierre total de la calle 25 entre las carrera 37 y carrera 40, garantizando el acceso al Hotel Hilton.

Cierre total de la carrera 37 entre la avenida Esperanza y calle 25.

Cierre total de la carrera 40 calzada oriental entre la avenida Américas y calle 25.

Se debe garantizar el acceso controlado a residentes y comercio de los tramos viales afectados.

Rutas alternas

Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares que normalmente transitan por la avenida Esperanza al occidente, deben continuar por la avenida de Américas, luego la Carrera 50 y la avenida Esperanza para continuar con su recorrido habitual.

Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares que normalmente transitan por la calle 25 al oriente, deben tomar la carrera 40 al norte o sur y buscar conectividad al oriente por la calle 26 o avenida Américas.

Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares, que normalmente transitan por la carrera 37 al norte, deben continuar al oriente por la avenida Esperanza y buscar conectividad a través de la avenida Américas.

Plaza de Bolívar

Plaza de Bolívar. Foto: Getty Images / diegograndi Ampliar Plaza de Bolívar. Foto: Getty Images / diegograndi Cerrar

Se autoriza el cierre de vías en las inmediaciones de Plaza de Bolívar y la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre la carrera 8, calle 12B y calle 10 desde la 1:00 pm del sábado 30 de mayo.

La carrera 9 entre calles 12B y calle 10 cerrará desde las 5:00 a. m. del 31 de mayo hasta las 10:00 a. m. del mismo día. No obstante, para acceder al puesto de votación, se puede realizar a través la carrera 9 a la altura de la calle 12B.

Desvíos

Para los vehículos que se dirijan por la carrera 8 en sentido norte-sur, deben tomar la calle 12B al occidente, carrera 9 al norte, calle 17 al occidente y carrera 10 al sur.

Los vehículos que habitualmente toman la cra 9 al norte, deberán continuar por la carrera 10.

Para los vehículos y/o unidades móviles de los diferentes medios de comunicación acreditados para cubrir el evento electoral, podrán estar ubicados sobre la calle 12B entre carrera 7 y 8.

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