Siete estaciones de TransMilenio en la Caracas cerradas por manifestaciones: conozca cuáles son

Hay caos en la Avenida Caracas debido a que siete estaciones están cerradas por manifestaciones protagonizadas por estudiantes de la Universidad Pedagógica que protestan en contra de TransMilenio, tras enfrentamientos con funcionarios del servicio de transporte público.

Las estaciones que están cerradas son: Calle 76, Temporal Flores, Temporal Calle 57, Temporal Marly, Temporal Av. 39, Calle 34 y Calle 26.

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