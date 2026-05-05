“Dejan un problema enorme si no se hace bien”: Alcaldía de Bogotá al Gobierno Petro por Regiotram

Este martes 5 de mayo se conoció que el Gobierno nacional y la Gobernación de Cundinamarca firmaron un documento Conpes, a través del cual redefinieron la estructura financiera del Regiotram del Norte. En ese sentido, el Gobierno aumenta su aporte del 70% al 82%.

Este importante proyecto, conocido también como Tren de Zipaquirá, tendrá un costo cercano a los $17,36 billones. El Gobierno pondrá $13,71 billones (cerca del 82%), mientras que la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional pondrán $3,19 billones (cerca del 18%).

De acuerdo con lo planteado por la Alcaldía de Bogotá, el Distrito estaba dispuesto a poner $2,3 billones. Sin embargo, de acuerdo con elConpes4190, aprobado el 4 de mayo de 2026, la Nación incrementará su participación y Bogotá quedará por fuera de esta importante obra.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que este año el Regiotram pasará a contratación. “No se detiene”, fueron las palabras de la funcionaria. Esta decisión del Gobierno nacional no ha caído nada bien en la Alcaldía de Bogotá, quien ya expresó su rechazo.

Ante esta declaración, el secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva Moyano, aseguró que “del afán político no queda sino el cansancio”. “Excluir a Bogotá de manera arbitraria no resuelve las inquietudes que hemos planteado y por el contrario aumenta los riesgos del proyecto”, afirmó el funcionario.

Asimismo, le envió un mensaje a Rojas: “ministra, ustedes se van, pero le dejan un problema enorme a la ciudad y a la región si esto no se hace bien desde el principio. Por ejemplo, tanto que cuestionaron la Línea 1 de Metro por ser elevada y este proyecto tiene tramos de apenas 6 metros de elevación”.